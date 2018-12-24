Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика
Благодаря сотрудникам прокуратуры Михайловского района Волгоградской области региону удалось сохранить 15 гектаров земли, особо охраняемой территории, которые чуть не ушли за бесценок местному бизнесмену. А установили факт нарушения в ходе проверки. Вскрылось, что администрация Михайловки передала участок предпринимателю на 49 лет в аренду за символическую плату в размере 8 тысяч 320 рублей. При этом чиновников не смутило, что данный участок расположен на территории Государственного охотничьего заказника регионального значения «Раздорский». Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения и являются государственной собственностью Волгоградской области.
Поэтому прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя данный земельный участок. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
- В настоящее время судебное решение фактически исполнено, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.