Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика

СЕГОДНЯ 16:09 2018-12-24T16:09:56+03:00

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Благодаря сотрудникам прокуратуры Михайловского района Волгоградской области региону удалось сохранить 15 гектаров земли, особо охраняемой территории, которые чуть не ушли за бесценок местному бизнесмену. А установили факт нарушения в ходе проверки. Вскрылось, что администрация Михайловки передала участок предпринимателю на 49 лет в аренду за символическую плату в размере 8 тысяч 320 рублей. При этом чиновников не смутило, что данный участок расположен на территории Государственного охотничьего заказника регионального значения «Раздорский». Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения и являются государственной собственностью Волгоградской области.

Поэтому прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя данный земельный участок. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

- В настоящее время судебное решение фактически исполнено, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.