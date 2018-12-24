2018-12-24T16:09:56+03:00
Происшествия

Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика

Прокуратура через суд вернула землю в собственность государства
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Благодаря сотрудникам прокуратуры Михайловского района Волгоградской области региону удалось сохранить 15 гектаров земли, особо охраняемой территории, которые чуть не ушли за бесценок местному бизнесмену. А установили факт нарушения в ходе проверки. Вскрылось, что администрация Михайловки передала участок предпринимателю на 49 лет в аренду за символическую плату в размере 8 тысяч 320 рублей. При этом чиновников не смутило, что данный участок расположен на территории Государственного охотничьего заказника регионального значения «Раздорский». Эти земли относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения и являются государственной собственностью Волгоградской области.

Поэтому прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя данный земельный участок. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

- В настоящее время судебное решение фактически исполнено, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия
Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз
Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров
Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику
На юге Волгограда поймали женщину, которая была в розыске за продажу наркотиков
У каждого работающего волгоградца в среднем 153 тысячи рублей кредита
Волгоградцев приглашают встречать Новый год на рынке
Бил витрины молотком: погром, который устроил волгоградец в кафе, попал на видео
Волгоградец пойдет под суд за автоподставы и аферы со страховкой
В мэрии рассказали, как волгоградцам попасть на руководящие должности в администрацию
Бывший глава волгоградского УФСИН возглавил региональное управление Минюста
За сутки с улиц Волгограда вывезли 880 кубов грязного снега
В Волгограде один водитель влетел в столб, второй - в ограждение
В Астрахани выстроили автоелку из 89-ти машин
Под Волгоградом из-за обогревателя чуть не погиб мужчина
На севере Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся
В Волгограде потеплеет до плюсовой температуры
65 контрактников из Волгоградской области купили жилье за счет государства
Под Волгоградом в тройном ДТП пострадал человек
Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию
На севере Волгограда пироман поджег «девятку»
На трассе под Волгоградом в ДТП пострадали три пассажира
Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина
Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс