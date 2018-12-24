2018-12-24T15:02:49+03:00
Общество

Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз

Наш город попал в ТОП-10 с самыми дешевыми новогодними персонажами в России
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В Волгограде заказать Дед Мороза дешевле, чем в других городах-миллионниках.В Волгограде заказать Дед Мороза дешевле, чем в других городах-миллионниках.
Изменить размер текста:

К Новому году в России дорожает все. Кажется, что цены в магазинах пошли на взлет. А вот труд волгоградцев все дешевле и дешевле. Даже расценки на услуги Деда Мороза снизились. Как установили в ходе исследования эксперты Авито, в этом году стоимость новогоднего поздравления от Деда и Снегурочки подешевела только в 4-х из 23-х крупных городов России: в Волгограде, Казани, Красноярске и Тольятти.

В Волгограде, в частности, расценки упали на 8%. И на данный момент средняя цена в городе на приглашение новогодних персонажей составляет 1185 рублей. С такими расценками Волгоград попал на седьмое место в ТОП-10 городов с самыми дешевыми Дедами Морозами.

Для сравнения, московским родителям такой сюрприз для детей обойдется в 2272 рубля (+6%), в Санкт-Петербурге стоит в среднем 1 892 рубля (за год цена не изменилась), в Ростове - 1630 рублей (плюс 3%), в Воронеже - 1641 рубль (плюс 16%). Доступнее эта данная услуга в Тольятти – 913 рублей (-13%).

Кстати, нарядиться самому в Деда Мороза и Снегурочку, обойдется дороже, чем нанять. Так, по данным Авито, за костюм Дедушки в Волгограде просят 3 832 рубля, а за костюм Снегурочки - 2686 рублей. Вот и думайте, как малышне угодить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как изменилась стоимость новогоднего стола - 2019 (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия
Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика
Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров
Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику
На юге Волгограда поймали женщину, которая была в розыске за продажу наркотиков
У каждого работающего волгоградца в среднем 153 тысячи рублей кредита
Волгоградцев приглашают встречать Новый год на рынке
Бил витрины молотком: погром, который устроил волгоградец в кафе, попал на видео
Волгоградец пойдет под суд за автоподставы и аферы со страховкой
В мэрии рассказали, как волгоградцам попасть на руководящие должности в администрацию
Бывший глава волгоградского УФСИН возглавил региональное управление Минюста
За сутки с улиц Волгограда вывезли 880 кубов грязного снега
В Волгограде один водитель влетел в столб, второй - в ограждение
В Астрахани выстроили автоелку из 89-ти машин
Под Волгоградом из-за обогревателя чуть не погиб мужчина
На севере Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся
В Волгограде потеплеет до плюсовой температуры
65 контрактников из Волгоградской области купили жилье за счет государства
Под Волгоградом в тройном ДТП пострадал человек
Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию
На севере Волгограда пироман поджег «девятку»
На трассе под Волгоградом в ДТП пострадали три пассажира
Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина
Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс