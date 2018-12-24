Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-24T15:02:49+03:00

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К Новому году в России дорожает все. Кажется, что цены в магазинах пошли на взлет. А вот труд волгоградцев все дешевле и дешевле. Даже расценки на услуги Деда Мороза снизились. Как установили в ходе исследования эксперты Авито, в этом году стоимость новогоднего поздравления от Деда и Снегурочки подешевела только в 4-х из 23-х крупных городов России: в Волгограде, Казани, Красноярске и Тольятти.

В Волгограде, в частности, расценки упали на 8%. И на данный момент средняя цена в городе на приглашение новогодних персонажей составляет 1185 рублей. С такими расценками Волгоград попал на седьмое место в ТОП-10 городов с самыми дешевыми Дедами Морозами.

Для сравнения, московским родителям такой сюрприз для детей обойдется в 2272 рубля (+6%), в Санкт-Петербурге стоит в среднем 1 892 рубля (за год цена не изменилась), в Ростове - 1630 рублей (плюс 3%), в Воронеже - 1641 рубль (плюс 16%). Доступнее эта данная услуга в Тольятти – 913 рублей (-13%).

Кстати, нарядиться самому в Деда Мороза и Снегурочку, обойдется дороже, чем нанять. Так, по данным Авито, за костюм Дедушки в Волгограде просят 3 832 рубля, а за костюм Снегурочки - 2686 рублей. Вот и думайте, как малышне угодить.

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