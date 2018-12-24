Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-24T14:40:38+03:00

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В январе волгоградцы, которые проживают в многоквартирных домах, получат квитанции от ИВЦ ЖКХ и ТЭК в новом формате. Эта «простыня» станет еще длиннее на 12 сантиметров. А все из-за того, что люди переходят на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

Дело в том, что теперь на одном листке надо разместить реквизиты всех РСО. Для удобства вся информация будет разбита по блокам с QR-кодами, при помощи которых можно будет оплатить коммунальные услуги в банкоматах и терминалах. И эти блоки будут максимально удалены друг от друга, чтоб легко можно было оплачивать. Из-за этого и длина квитанции увеличится.

- Для жителей домов в частном секторе размер квитанции останется прежним, - уточняют в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Новые квитанции волгоградцы получат уже в январе 2019-го.

Напомним, что на прямые договора с концессиями тепло и водоснабжения волгоградцы начали переходить с ноября этого года. и уже более 2 тысяч многоквартирных домов заключили соответствующие договора.