Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-24T14:31:44+03:00

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Волонтеры из группы «Быть нужным», которая существует при храме преподобного Сергия Радонежского в Волгограде, решили устроить перед Новым годом донорскую акцию. Ребята решили, что накануне праздников надо бы обеспечить медицинские учреждения Волгограда донорской кровью. Ведь не секрет, что именно в дни январских праздников по всей стране отмечается рост смертности и травматизма. Об участии в акции уже заявили 30 человек из числа прихожан храма, студенты волгоградских вузов и просто неравнодушные волгоградцы. Поддержал инициативу и настоятель храма, епископ Городищенский Феоктист, который, к слову, регулярно сдает кровь.

Донорская акция пройдет 25 декабря с 9.00 до 12.00 в Волгоградском областном центре крови на улице Голубинской.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону 8 961 062 6111, уточняют организаторы.

И напоминают, что донором может любой человек, старше 18 лет, весом не менее 50 кило и не имеющий противопоказаний. В день сдачи крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.