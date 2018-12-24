2018-12-24T13:03:53+03:00
Происшествия

В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику

Также он надругался над своей сестрой-инвалидом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчине уже утвердили обвинительное заключение и дело передали в суд.Мужчине уже утвердили обвинительное заключение и дело передали в суд.
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Этому астраханцу 35 лет, и в свои годы он позарился на пятилетнюю девочку. Работал мужчина таксистом. В начале мая он подвозил маму с двумя детками в поликлинику. Женщина попросила таксиста приглядеть за старшей 5-летней девочкой, пока она сбегает к врачу с грудничком. Но едва мамочка ушла, и мужчина остался наедине с ребенком, он решил воспользоваться ситуацией и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Педофила задержали сразу, как вскрылся факт насилия. Но в ходе расследования этого уголовного дела «всплыли» и новые факты из жизни извращенца. Выяснилось, что в ноябре 2017-го он также изнасиловал свою 31-летнюю сестру-инвалида, воспользовавшись ее беспомощностью.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

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