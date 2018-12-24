На юге Волгограда поймали женщину, которая была в розыске за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-24T12:59:14+03:00

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Патрулируя улицы ночного Красноармейского района Волгограда, полицейские обратили внимание на женщину, которая сидела на лавочке и выпивала. В три часа ночи. Зимой. Увидели ее на бульваре Энгельса. Подъехали, чтобы составить протокол об общественном правонарушении (распитие спиртных напитков в общественных местах), стали записывать данные тети, и поняли, что она им врет. Тогда они отвезли женщину в отделение. Там взяли у нее отпечатки пальцев, проверили их по базе данных, и вот новость - оказалось, что эта волгоградка находится в федеральном розыске с марта текущего года.

Еще два года назад эту нынче 57-летнюю женщину задержали в составе преступной группы, которая занималась сбытом «синтетики» в Волгограде. Всех членов наркобизнеса задержали и осудили, а вот эта тетя на оглашение приговора в суд не явилась, вместо этого сбежала из города. Вот ее и объявили в розыск.

- Сейчас осужденная передана органам ФСИН для отбытия наказания в виде лишения свободы, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.