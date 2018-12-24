У каждого работающего волгоградца в среднем 153 тысячи рублей кредита

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-24T12:15:21+03:00

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В последние годы россияне набрали просто огромное число розничных кредитов. В результате долговая нагрузка увеличилась до пиковых значений. Хотя, как показывает исследование РИА, кредитная нагрузка зависит не только от экономики страны, но и от региона. Больше всего кредитов не соизмеримых с зарплатами у жителей Калмыкии, меньше всего - в Крыму. Волгоградская область в этом списке на 36-м месте из 85-ти регионов.

Эксперты взяли данные Центробанка России и Росстата и сравнили отношение задолженности к годовому доходу жителей области (среднегодовая зарплата и численность работающего населения рассчитывались как средние с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года, задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября 2018 года). По этим подсчетам, на каждого работающего волгоградца сейчас приходится 153,3 тысячи рублей кредита. При этом соотношение среднедушевого долга к среднегодовой зарплате составляет 49,2%. Для сравнения, в Москве этот показатель равен 26,4%, в Краснодарском крае - 52,4%, в Ростовской области - 55,7%.

По данным Центробанка, за год объем кредитов населения вырос на 22,1% и уже составляет 14,4 триллиона рублей. При этом зарпллата за год выросла менее, чем на 10%.