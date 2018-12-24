Волгоградцев приглашают встречать Новый год на рынке

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-24T11:55:47+03:00

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Спорим, вы никогда не встречали Новый год на рынке? В этом году у всех волгоградцев есть такая возможность. При этом необязательно под бой курантов покупать картошку или свиной окорок. В праздничную ночь на фудзоне Центрального рынка устраивают гастрономический музыкальный фестиваль. Живая музыка от кавер-группы «Атика» и волгоградских диджеев, розыгрыш призов, сертификатов на посещение волгоградских ресторанов итальянской, испанской, вьетнамской и других кухонь, и прочие развлечения – все это начнется 31 декабря в 21.30.

Найти место праздника не сложно – во дворе Центрального рынка уже наряжена новогодняя елочка, украсили свои витрины магазинчики и мини-кафе. Чтобы уйти с вечеринки с подарком, заранее подпишитесь на инстаграм рынка - там найдете условия конкурса и афишу праздника. Как уточнили в пресс-службе мэрии Волгограда, с сентября обновленная пешеходная территория Центрального рынка (здесь вымостили плиткой большую площадь) стала местом проведения культурно-развлекательных мероприятий в выходные дни и очень популярна у молодежи.