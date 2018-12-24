2018-12-24T11:48:42+03:00
Происшествия

Бил витрины молотком: погром, который устроил волгоградец в кафе, попал на видео

Мужчина разбил 11 витрин и две двери
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина крушил витрины и снимал все это на камеру телефона. Его уже задержали.Мужчина крушил витрины и снимал все это на камеру телефона. Его уже задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В одном из кафе Волгограда неизвестный мужчина устроил погром: он был и крушил все, что попадалось под руку. Случилось это 22 декабря, в Советском районе. В кафе «Конфетки-бараночки», расположенное на Университетском проспекте, вошел мужчина в красной куртке, в руках у него был молоток. Прямо с порога он направился к витринам и стал с размаху бить их молотком.

Перепуганные посетители стали разбегаться кто куда, а продавщицы только успели отскочить от прилавков, чтобы в них не полетели стекла. За несколько минут мужчина разбил 11 витрин. Он просто крушил их без разбора. При этом все снимал на камеру телефона. После чего отправился к выходу, где тем же молотком разбил еще и две стеклянные двери.

Погром попал на камеру, установленную в кафетерии.

Волгоградец пришел в кафе с молотком и разбил 11 витрин.

- Изучив видеозаписи, оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Кировского района, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сейчас в полиции пытаются понять, зачем и почему мужчина решился на этот поступок.

- По данному факту проводится проверка. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточняют в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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