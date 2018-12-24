2018-12-24T11:22:50+03:00
Происшествия

Волгоградец пойдет под суд за автоподставы и аферы со страховкой

За полгода мужчина с сообщниками инсценировали 11 ДТП и получили больше полутора миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Афериста обвиняют по трем статьям, так что наказание ему грозит суровое.Афериста обвиняют по трем статьям, так что наказание ему грозит суровое.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На скамью подсудимых отправится 39-летний житель Городищенского района. Его обвиняют сразу по трем статьям: в трех эпизодах покушения на мошенничество в составе организованной группы, восьми эпизодах мошенничества в сфере страхования и в покушении на мошенничество в сфере страхования с причинением значительного ущерба. Прокуратура уже отвердила ему обвинительное заключение.

Как доказали следователи СУ СК России по Волгоградской области, этот волгоградец вместе с шестью сообщниками зарабатывали на подставных ДТП. С февраля по сентябрь 2017-го они инсценировали 11 аварий в Ворошиловском районе Волгограда, и по фиктивным документам получили страховые выплаты на сумму свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Когда этот аферист попытался получить за аварию очередную страховую выплату в размере более 100 тысяч рублей, его и задержали. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по области.

Как уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, свою вину мужчина признал лишь частично. Говорит, мол, да занимался подставами, но к организованной группе отношения не имеет. Тем не менее, факты говорят иначе. Уголовные дела остальных участников ОПГ выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования, добавляют в прокуратуре.

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