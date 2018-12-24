2018-12-24T10:30:54+03:00
Общество

В мэрии рассказали, как волгоградцам попасть на руководящие должности в администрацию

Ищут креативных лидеров в кадровый резерв
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кандидатам придется пройти жесткий отбор, тесты и собеседование.Кандидатам придется пройти жесткий отбор, тесты и собеседование.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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От волгоградцев нередко можно услышать нарекания на власть имущих: мол, среди руководителей много не местных и не профессиональных. Так вот в этом году в мэрии Волгограда решили по-новому подойти к отбору кадров на вакантные руководящие должности. В администрации объявили конкурс среди волгоградцев на попадание в кадровый резерв. Ищут «талантливых и креативных лидеров, неравнодушных к судьбе родного города и готовых внести весомый вклад в его развитие».

Чтобы попасть в этот кадровый резерв, надо пройти два конкурсных этапа. На первом этапе комиссия принимает документы от кандидатов. Человек должен иметь соответствующее образование и опыт в конкретной сфере (не подходящих под квалификационные требования не допустят ко второму этапу). Заявления с пакетом документов принимают с 24 декабря до 15 января 2019 года.

Второй этап конкурса - индивидуальное собеседование, анкетирование и тестирование. Здесь уже кандидатам придется наглядно продемонстрировать свои личностные качества: умение оперативно принимать решения и работать в команде, профессионализм и коммуникабельность. Для потенциальных руководителей даже специально разработали тестовые задания. В частности, одно из них - умение составить и презентовать свой проект.

Проводить собеседования будут две комиссии: одна – в сфере экономики, финансов, управления муниципальным имуществом, другая – в сфере молодежной политики, туризма, культуры, образования, физической культуры и спорта. В состав комиссии войдут заместители главы Волгограда, курирующие эти направления и члены городской Общественной палаты.

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