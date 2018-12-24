2018-12-24T10:06:05+03:00
Общество

Бывший глава волгоградского УФСИН возглавил региональное управление Минюста

Павел Радченко пошел на повышение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году Павлу Радченко исполнилось 60 лет. Фото УФСИН по Волгоградской области.В этом году Павлу Радченко исполнилось 60 лет. Фото УФСИН по Волгоградской области.
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Сегодня, 24 декабря, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову представили нового начальника регионального управления Министерства юстиции РФ. Представлять новоназначенного управленца приехал в область сам замминистра юстиции Российской Федерации Вадим Федоров. Отныне руководить этим управлением будет известный в Волгоградской области Павел Радченко, который ранее возглавлял региональный УФСИН.

В августе 2018-го Радченко вместе с еще 15-тью генералами из МВД УФСИН, МЧС и Следственного комитета уволил Владимир Путин. Полагали, что после этого Радченко уйдет н пенсию, ведь в этом году ему исполнилось 60 лет. Но такого специалиста решили не списывать со счетов.

Вадим Федоров, представляя главе региона Павла Радченко, отметил его высокие профессиональные качества.

Напомним, Радченко служил в Волгоградской области с 1985 году, руководил ИК-26. Потом уехал в Иркурск, где возглавил местный ФСИН, а в 2015-м вновь вернулся в Волгоград уже в должности главы регионального УФСИН.

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