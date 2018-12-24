2018-12-24T09:49:13+03:00
Общество

За сутки с улиц Волгограда вывезли 880 кубов грязного снега

Коммунальные и дорожные службы из-за гололеда перевели на круглосуточный режим работы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Посыпать реагентами во дворах - обязанность УК и ТСЖ. Штраф за неисполлнение - 30 тысяч рублей. Фото администрации Волгограда.Посыпать реагентами во дворах - обязанность УК и ТСЖ. Штраф за неисполлнение - 30 тысяч рублей. Фото администрации Волгограда.
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Чтобы не говорили скептики, а коммунальные службы Волгограда борются с непогодой, не покладая рук. Всю ночь на улицах работала спецтехника, чтобы утром водители и пешеходы смогли беспрепятственно добраться на работу. Дороги чистили 75 единиц техники, в том числе около 40 комбинированно-дорожных машин, которые обрабатывали проезжую часть реагентами. Сейчас упор сделан на посыпку тротуаров и внутридомовых территорий песко-соляной смесью.

- В течение дня на улицах и тротуарах будут работать более 80 единиц спецтехники. Технике помогают около 90 рабочих. Одновременно с тротуаров и проезжей части дорог вывозят снежные массы, собранные после последнего снегопада. За сутки с улиц Волгограда вывезли свыше 880 кубометров снежных масс, - отчитываются в мэрии Волгограда.

В связи с гололедно-изморозевыми осадками коммунальные службы перешли на круглосуточные режим работы. Но водителей и пешеходов все равно просят проявлять максимальную осторожность при передвижении по городу.

А УК и ТСЖ в администрации Волгограда напоминают, что качественная уборка и обработка пешеходных дорожек и проездов - это их обязанность, за неисполнение которой им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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