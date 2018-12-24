2018-12-24T09:37:07+03:00
Происшествия

В Волгограде один водитель влетел в столб, второй - в ограждение

А в Урюпинске водитель «Шкоды» снес металлический турникет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Благо все живы.Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Благо все живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Резкие перепады температуры с плюса на минус привели к тому, что дороги в Волгоградской области превратились в каток. И, к сожалению, не все водители учли этот фактор, в итоге попали в ДТП. Так, утром 23 декабря в Дзержинском районе 67-летний водитель на «Волга Сайбер», двигаясь по улице Ангарской, не справился с управлением и машину занесло в столб. Водитель получил травмы.

А в полночь на скользкой дороге улетел 32-летний водитель «Шкода Октавия». Мужчина ехал из Урюпинска в станицу Нехаевскую, когда его иномарку занесло. Машина на скорости врезалась в металлический турникет. Водителя с травмами госпитализировали.

А в 02.33 из-за гололеда и собственной неосторожности в ДТП попал 31-летний водитель «ВАЗ-2114». Авария произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда.

- Водитель ехал по улице Еременко, на пересечении с Библиотечной, напротив дома №17В при повороте не справился с управлением, и врезался в ограждение. Сам виновник аварии не пострадал, а вот его 30-летнюю пассажирку с ушибами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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