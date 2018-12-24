2018-12-24T09:03:57+03:00
Общество

В Астрахани выстроили автоелку из 89-ти машин

В Волжском автовладельцы тоже поддержали новогодний флешмоб
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы "Аварии Астрахани".Фото группы "Аварии Астрахани".
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Новогодний флешмоб уже стал доброй традицией у автомобилистов: накануне праздника самые активные участвуют в построении елки или снежинки из машин. Запустили эту необычную акцию еще в декабре 2016-го челябинские водители, с тех пор флешмоб шагает по городам России, вовлекая все новых участников. Вчера, 23 декабря, новогодний подарок сделали своим землякам астраханские автовладельцы. За два с половиной часа они построили елку из 89-ти машин на площади у Центрального стадиона.

- Буря эмоций и добрых чувств накрывала всех участников этого события и даже тех, кто оставался на расстоянии, но следил за развитием событий через посты в сообществе! Отдельную благодарность выражаем ГИБДД и таксистам за помощь в проведении такого массового мероприятия! - отписались после флешмоба организаторы акции - ребята из паблика «Аварии Астрахани». - Всех с наступающим Новым годом!

В тот же день к акции присоединились и волжане. Они также выстраивали елку на площади Волжского. Правда, ребят подвела погода, и новогоднее автодерево получилось несколько размытым декабрьским дождем со снегом. Но все равно спасибо участникам за столь необычные подарки!

У волжан елку чуть не смыло снегом и дождем, но флешмоб все равно состоялся. Фото Артем Жестков

У волжан елку чуть не смыло снегом и дождем, но флешмоб все равно состоялся. Фото Артем Жестков

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