Под Волгоградом из-за обогревателя чуть не погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:22 2018-12-24T08:32:15+03:00

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Ни дня в Волгоградской области не проходит без пожаров, и в большинстве возгораний в домах случаются по вине нерадивых хозяев. Вот вчера, 23 декабря, из-за своей халатности чуть не погиб мужчина. Пожар случился в в Светлоярском районе Волгоградской области.

Тревожное сообщение о том, что из частного дома валит дым, поступило на пульт диспетчера в 15.05 по местному времени. Жители поселка Краснопартизанский сообщили, что пожар вспыхнул в доме на улице Пархоменко. К счастью хозяина, который оказался в горящем доме, приехали спасатели очень быстро. Огонь успел охватить только домашние вещи и перекинулся на потолок. Пламя вовремя потушили, мужчина вынесли из полыхающего строения и отправили на «скорой» в больницу.

- Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, - уточняют в ГУ МЧС по Волгоградской области.