2018-12-23T18:21:33+03:00
Происшествия

На севере Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся

Водителя разыскивают полицейские
Юлия Данильченко
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Авария произошла накануне, 22 декабря, в Тракторозаводском районе Волгограда. Именно отсюда около одиннадцати часов ночи поступил звонок в неотложку. Очевидец сообщил о пострадавшем мужчине, которого сбила машина.

На место выехали и сотрудники ГАИ. Как установили полицейские, в темное время суток 38-летний мужчина переходил дорогу по «зебре», горел «зеленый». Однако один из участников дорожного движения не пожелал останавливаться на светофоре и сбил волгоградца. Вместо того, чтобы узнать, нужна ли ему медицинская помощь, негодяй поспешил уехать. Он не учел, что по всему периметру города-героя висят камеры, поэтому его поимка – дело времени.

- В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. Водитель разыскивается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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