На севере Волгограда неизвестный сбил пешехода и скрылся
Авария произошла накануне, 22 декабря, в Тракторозаводском районе Волгограда. Именно отсюда около одиннадцати часов ночи поступил звонок в неотложку. Очевидец сообщил о пострадавшем мужчине, которого сбила машина.
На место выехали и сотрудники ГАИ. Как установили полицейские, в темное время суток 38-летний мужчина переходил дорогу по «зебре», горел «зеленый». Однако один из участников дорожного движения не пожелал останавливаться на светофоре и сбил волгоградца. Вместо того, чтобы узнать, нужна ли ему медицинская помощь, негодяй поспешил уехать. Он не учел, что по всему периметру города-героя висят камеры, поэтому его поимка – дело времени.
- В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. Водитель разыскивается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.