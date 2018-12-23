2018-12-23T16:32:19+03:00
Общество

В Волгограде потеплеет до плюсовой температуры

В начале рабочей недели будут осадки, преимущественно мокрый снег
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перед Новым город погода в Волгограде переменчивая: то морозы, то резкая оттепель, а с ней и гололед. Но перед праздниками снежных гор точно не ждать, так считают синоптики.

Как сообщили КП-Волгоград в региональном ЦГМС, в понедельник, 24 декабря, днем будет теплее, чем обычно: 0...+2°С, а ночью температура не поднимется выше нуля. С утра ждать осадков в виде мокрого снега и небольшого дождя. Лучше взять с собой зонтик.

- Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 6-11м/с, порывы 13-18м/с, - уточняют в ЦГМС.

Во вторник, 25 декабря, похолодает: ночью -3...-5ºС; днем 0…-2°С. В светлое время суток ожидается мокрый дождь, из-за это на дорогах будет очень скользко. Аналогичная погода сохранится до среды, 26 декабря. Правда, осадков практически не будет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
65 контрактников из Волгоградской области купили жилье за счет государства
Под Волгоградом в тройном ДТП пострадал человек
Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию
На севере Волгограда пироман поджег «девятку»
На трассе под Волгоградом в ДТП пострадали три пассажира
Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина
Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс
70 спецмашин чистят дороги Волгограда от последствий непогоды
В Волгограде умер обгоревший на 95% пятиклассник
Губернатор Волгоградской области побывал на племзаводе в поселке Красный Октябрь
В центре Волгограда на пятиметровой глубине устранили течь на водопроводе
В Волжском разыскивают водителя, сбившего 80-летнюю женщину
МЧС: в Волгоградской области будет сильный гололед
Голосуем: волгоградцам предлагают выбрать название нового парка в пойме Царицы
В резко затормозившем трамвае упала и поранилась волгоградка
Под Волгоградом 20-летний парень ушел из дома и не вернулся
Волгоградские волонтеры ищут заботливых хозяев для пса без нижней челюсти
Полицейские поймали объявленного в федеральный розыск волгоградца
В Волгограде гастрономическую ярмарку устроят на площади Павших Борцов
Логопед из Камышина победила в конкурсе Воспитатели России
В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло
В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида
Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах
Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта
В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин
За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов
Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»