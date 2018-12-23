В Волгограде потеплеет до плюсовой температуры

СЕГОДНЯ 16:32 2018-12-23T16:32:19+03:00

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Перед Новым город погода в Волгограде переменчивая: то морозы, то резкая оттепель, а с ней и гололед. Но перед праздниками снежных гор точно не ждать, так считают синоптики.

Как сообщили КП-Волгоград в региональном ЦГМС, в понедельник, 24 декабря, днем будет теплее, чем обычно: 0...+2°С, а ночью температура не поднимется выше нуля. С утра ждать осадков в виде мокрого снега и небольшого дождя. Лучше взять с собой зонтик.

- Временами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 6-11м/с, порывы 13-18м/с, - уточняют в ЦГМС.

Во вторник, 25 декабря, похолодает: ночью -3...-5ºС; днем 0…-2°С. В светлое время суток ожидается мокрый дождь, из-за это на дорогах будет очень скользко. Аналогичная погода сохранится до среды, 26 декабря. Правда, осадков практически не будет.