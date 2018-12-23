2018-12-23T14:30:28+03:00
Политика

65 контрактников из Волгоградской области купили жилье за счет государства

За 2018 года на эти цели выделили почти 420 миллионов рублей
Юлия Данильченко
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Ключи от новых квартир получили десятки военных.Ключи от новых квартир получили десятки военных.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Работа по контракту в последние годы набирает популярность из-за реальной возможности во время службы приобрести собственную квартиру за счет государства. Накопительно-ипотечная система действует уже много лет. В Волгоградской области в 2018 году 65 военных уже приобрели жилье по НИС.

Всего же в регионе полторы тысячи служащих, претендующих на такие выплаты. Из них 180 человек реализовали право на целевой жилищный займ, это на 15 % больше, чем в прошлом году.

Помимо этого, в гарнизоне хорошо развита система получения служебного жилья – такой услугой воспользовались триста семей военных.

- Военнослужащие Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) за текущий год получили субсидию более 420 миллионов рублей через территориальное отделение ФГКУ Волгограда «Югрегионжильё», - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО. - После модернизации системы обеспечения жильем получение субсидии избавило не только от долговременного ожидания, но и позволило самостоятельно выбирать категорию недвижимости и ее местонахождение на территории Российской Федерации.

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