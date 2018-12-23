2018-12-23T12:05:24+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в тройном ДТП пострадал человек

Авария произошла по вине 53-летней автоледи
Юлия Данильченко
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ДТП случилось в Красноармейском районе Волгограда накануне, 22 декабря, около одиннадцати часов дня. По трассе «Волгоград – Котельниково - Сальск» со стороны села Большие Чапурники в сторону районного поселка Южный ехала «Тойота», за рулем которой находилась 53-летняя женщина.

Автоледи из-за невнимательности не сбросила скорость, чем нарушила дистанцию между своей машиной и «Фольксвагеном», ехавшим впереди. В иномарке находился 20-летний водитель. Он почувствовал удар, затем легковушку выбросило на полосу встречного движения. Молодой человек не смог вырулить обратно, на встречке произошло столкновение с «пятнадцатой».

- В результате аварии 35-летний водитель автомашины «ВАЗ-21150» с травмами был госпитализирован в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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