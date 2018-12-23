Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-23T11:05:55+03:00

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В марте 2018 года годовалого Рекса выпустили на прогулку. Утром он вернулся в ужасном состоянии: на половине головы отсутствовала кожа, ухо и глаз. Были разные версии от несчастного случая до нападения зверей, но остановились на том, что пса, скорее всего, покалечили люди.

С такой травмой его не брался оперировать ни один хирург Волгограда. Проще усыпить. Но волонтеры видели: Рекс хочет жить. Несмотря на раны, он пытался сам есть и пить, даже вилял хвостиком. И только главврач «Аверии» Евгений Лозовой взялся за экстренного пациента, потому что шанс спасти на самом деле был.

Смотреть на раны без цензуры невозможно. Фото Наталии Грандовской.

- Первоочередная задача врачей на тот момент сводилась к очистке тканей и борьбе с инфекцией. Про пересадку кожи говорить было еще рано. Важно было не позволить ухудшиться общему состоянию песика, - рассказали КП-Волгоград в клинике. - Мы консультировались с квалифицированными пластическими хирургами страны. Было решено проводить пластику лоскутом с шеи Рекса. Для меньшего натяжения тканей позаимствовали большой участок кожи с сосудами.

И, о чудо, Рекс пошел на поправку. Занимались его спасением с момента поступления в операционную не только сотрудники клиники, но и основательница одноименного мини-приюта Наталия Грандовская, содержащая сейчас шестьдесят питомцев. Спустя много месяцев реабилитации, Рекс ищет дом.

- Рекс очень общительный, жизнерадостный, он станет отличным компаньоном. Будущие хозяева должны суметь завоевать его доверие и любовь, все-таки он многое пережил. У Рекса от перенесенных наркозов появились проблемы с сердцем, ему нужны специальные таблетки. В остальном никакого особого медицинского ухода не требуется. Только человеческая забота, - рассказала Наташа.

За всеми вопросами касательно помощи и пристройства обращаться в «Группу помощи мини-приюту Грандовской Наталии».

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