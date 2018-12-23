2018-12-23T11:05:55+03:00
Общество

Сняли скальп: изуродованному живодерами псу из Волгограда сделали уникальную пластическую операцию

Теперь Рексу ищут любящих хозяев
Юлия Данильченко
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Фото Наталии Грандовской.Фото Наталии Грандовской.
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В марте 2018 года годовалого Рекса выпустили на прогулку. Утром он вернулся в ужасном состоянии: на половине головы отсутствовала кожа, ухо и глаз. Были разные версии от несчастного случая до нападения зверей, но остановились на том, что пса, скорее всего, покалечили люди.

С такой травмой его не брался оперировать ни один хирург Волгограда. Проще усыпить. Но волонтеры видели: Рекс хочет жить. Несмотря на раны, он пытался сам есть и пить, даже вилял хвостиком. И только главврач «Аверии» Евгений Лозовой взялся за экстренного пациента, потому что шанс спасти на самом деле был.

Смотреть на раны без цензуры невозможно. Фото Наталии Грандовской.

Смотреть на раны без цензуры невозможно. Фото Наталии Грандовской.

- Первоочередная задача врачей на тот момент сводилась к очистке тканей и борьбе с инфекцией. Про пересадку кожи говорить было еще рано. Важно было не позволить ухудшиться общему состоянию песика, - рассказали КП-Волгоград в клинике. - Мы консультировались с квалифицированными пластическими хирургами страны. Было решено проводить пластику лоскутом с шеи Рекса. Для меньшего натяжения тканей позаимствовали большой участок кожи с сосудами.

И, о чудо, Рекс пошел на поправку. Занимались его спасением с момента поступления в операционную не только сотрудники клиники, но и основательница одноименного мини-приюта Наталия Грандовская, содержащая сейчас шестьдесят питомцев. Спустя много месяцев реабилитации, Рекс ищет дом.

- Рекс очень общительный, жизнерадостный, он станет отличным компаньоном. Будущие хозяева должны суметь завоевать его доверие и любовь, все-таки он многое пережил. У Рекса от перенесенных наркозов появились проблемы с сердцем, ему нужны специальные таблетки. В остальном никакого особого медицинского ухода не требуется. Только человеческая забота, - рассказала Наташа.

За всеми вопросами касательно помощи и пристройства обращаться в «Группу помощи мини-приюту Грандовской Наталии».

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