На севере Волгограда пироман поджег «девятку»

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-23T10:23:18+03:00

В момент ЧП в машине никого не было

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Около часа ночи сегодня, 23 декабря, на севере Волгограда случилось ЧП: вспыхнула «девятка». Очевидцы сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На улицу Тракторостроителей в Тракторозаводском районе города-героя выехал первый расчет.

К моменту приезда спасательной бригады огонь охватил всю легковушку. К счастью, внутри автомобиля никого не было – видимо, владелец припарковал машину во дворе у своего дома. Силами пожарных затушить пламя удалось за десять минут. Эксперты установили причины ЧП.

- Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Если версия о намеренном поджоге подтвердится, то пиромана будут искать сотрудники правоохранительных органов.