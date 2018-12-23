На севере Волгограда пироман поджег «девятку»
Около часа ночи сегодня, 23 декабря, на севере Волгограда случилось ЧП: вспыхнула «девятка». Очевидцы сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. На улицу Тракторостроителей в Тракторозаводском районе города-героя выехал первый расчет.
К моменту приезда спасательной бригады огонь охватил всю легковушку. К счастью, внутри автомобиля никого не было – видимо, владелец припарковал машину во дворе у своего дома. Силами пожарных затушить пламя удалось за десять минут. Эксперты установили причины ЧП.
- Предполагаемая причина пожара – занесение открытого источника огня неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет, - уточнили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Если версия о намеренном поджоге подтвердится, то пиромана будут искать сотрудники правоохранительных органов.