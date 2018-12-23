2018-12-23T09:21:10+03:00
Происшествия

На трассе «Волгоград - Москва» в ДТП пострадали три пассажира

Все они попали в больницу с серьезными травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло шесть аварий, восемь человек серьезно пострадали. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, самое крупное ДТП устроил 35-летний водитель автомобиля «Максус».

Установлено, что 22 декабря около пяти часов дня мужчина за рулем легковушки ехал из Волгограда в сторону Москвы. На 738-ом километре трассы «Каспий» водитель не сбавил скорость, хотя впереди ехал автомобиль «Фотон». Нарушив необходимую между транспортными средствами дистанцию, он уже не успел притормозить. Случилось столкновение. Очевидцы происшествия вызвали «скорую» для раненных.

- В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Максус» - 26, 35 и 32 лет - с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - сообщили КП-Волгоград в правоохранительных органах.

По факту аварии проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина
Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс
70 спецмашин чистят дороги Волгограда от последствий непогоды
В Волгограде умер обгоревший на 95% пятиклассник
Губернатор Волгоградской области побывал на племзаводе в поселке Красный Октябрь
В центре Волгограда на пятиметровой глубине устранили течь на водопроводе
В Волжском разыскивают водителя, сбившего 80-летнюю женщину
МЧС: в Волгоградской области будет сильный гололед
Голосуем: волгоградцам предлагают выбрать название нового парка в пойме Царицы
В резко затормозившем трамвае упала и поранилась волгоградка
Под Волгоградом 20-летний парень ушел из дома и не вернулся
Волгоградские волонтеры ищут заботливых хозяев для пса без нижней челюсти
Полицейские поймали объявленного в федеральный розыск волгоградца
В Волгограде гастрономическую ярмарку устроят на площади Павших Борцов
Логопед из Камышина победила в конкурсе Воспитатели России
В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло
В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида
Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах
Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта
В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин
За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов
Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»