На трассе «Волгоград - Москва» в ДТП пострадали три пассажира

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-23T09:21:10+03:00

Все они попали в больницу с серьезными травмами

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло шесть аварий, восемь человек серьезно пострадали. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, самое крупное ДТП устроил 35-летний водитель автомобиля «Максус».

Установлено, что 22 декабря около пяти часов дня мужчина за рулем легковушки ехал из Волгограда в сторону Москвы. На 738-ом километре трассы «Каспий» водитель не сбавил скорость, хотя впереди ехал автомобиль «Фотон». Нарушив необходимую между транспортными средствами дистанцию, он уже не успел притормозить. Случилось столкновение. Очевидцы происшествия вызвали «скорую» для раненных.

- В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Максус» - 26, 35 и 32 лет - с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - сообщили КП-Волгоград в правоохранительных органах.

По факту аварии проводится проверка.