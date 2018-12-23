Волгоградский кадет побывал на приеме у главы СК РФ Александра Бастрыкина

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-23T08:58:52+03:00

В преддверии Нового года в Москве провели праздничную встречу

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По традиции глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в канун Нового года встретился с кадетами из разных уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Балашихи, Мурманска, Волгограда, Иркутска и Новосибирска. В числе приглашенных были дети-сироты, чьи родители работали в ведомстве и погибли при исполнении служебного долга. И, конечно, кадет из города-героя.

Ребята зачитали стихи собственного сочинения, почтили минутой молчания маленьких героев, которые отдали свои жизни, спасая близких. Поделились успехами в учеба, задали волнующие их вопросы.

- Свято храните передаваемые вам духовные и культурно-нравственные ценности, это поможет как в дальнейшей учебе, так и в службе, - напутствовал ребят Председатель СК России.

Напомним, под шефством СР РФ находятся двести детских домой. Сотрудники регулярно посещают интернаты, это стало обычной практикой.