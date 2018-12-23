Под Волгоградом построили современный спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 08:11 2018-12-23T08:11:54+03:00

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В феврале 2018 года жители Николаевска воспользовались приездом губернатора Андрея Бочарова и попросили его о новом спорткомплексе. И вот спустя почти год объект достроен и готовится к открытию. В районе не было приличной площадки для занятия спортом и проведения состязаний тридцать лет, поэтому для местных это настоящее событие.

Сам зал размером в тысячу квадратных метров, помимо двухэтажное здание оборудовано тренерскими комнатами, раздевалками, душевыми, медпунктом и комнатой отдыха.

- Спортивный комплекс предназначен для проведения тренировок, спортивных сборов и соревнований по футболу, волейболу и баскетболу, а также для занятий массовым спортом и физкультурой. Он станет базой для 270 воспитанников местной ДЮСШ, 150 юных футболистов, игроков двух взрослых футбольных команд, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Новое помещение построили рядом со старым стадионом. Ему тоже нашли применение - залили каток.