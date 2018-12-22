2018-12-22T17:14:52+03:00
Общество

70 спецмашин чистят дороги Волгограда от последствий непогоды

Автомобилистов просят не парковаться на обочинах
Юлия Данильченко
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Гололед и изморозь атаковали Волгоград в эти выходные. По прогнозам синоптиков такая погода сохранится 22 и 23 декабря, поэтому дорожно-коммунальные службы поспешили чистить дороги. Сейчас на магистралях города-героя работает 70 снегоуборочных машин. Это количества должно хватить на обработку главных улиц.

- Для обеспечения безопасного проезда на проезжая часть обрабатывается противогололедными реагентами, в связи с чем сейчас на отдельных участках дорог можно наблюдать снежную мешанину. После того, как реагент вступит в реакцию со снегом, по обработанным реагентом участкам проезжают комбинированные дорожные машины, счищая с дорожного полотна растопленные снежные и ледяные массы, - рассказали о процессе уборки в пресс-службе мэрии.

После чистки дорог, где ходит общественный транспорт, приступят к второстепенным улицам. А вот во дворах уборкой должны заниматься управляющие компании. Если этого не происходит – нужно жаловаться в муниципальную жилинспекцию.

Дорожники просят автомобилистов не оставлять машины на обочинах и не мешать процессу чистки дорог.

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