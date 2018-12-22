В Волгограде умер обгоревший на 95% пятиклассник

СЕГОДНЯ 16:03 2018-12-22T16:03:26+03:00

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Восемь дней пятиклассник Максим Мавлев боролся за свою жизнь. Ребенка с ожогами 95% тела спасали врачи «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25». С 14 декабря, в момент поступления Максима в медучреждение, его ввели в искусственную кому. Никакие лекарства не могли обезболить страшные раны, полученные мальчиком во время тушения пожара.

Неравнодушные волгоградцы сдавали кровь, но шансов выжить с такими травмами практически не было. Сегодня, 22 декабря, мальчик умер.

Напомним, трагедия произошла в Советском районе Волгограда. Максим Мавлев вернулся домой из школы. Никого дома не было. Мальчик очень любил радиокружок, на его балконе была целая мастерская. Именно там во время опытов случилось возгорание. Пятиклассник не убежал – остался тушить огонь, в результате чего и пострадал. По данному факту следователями проводится процессуальная проверка.