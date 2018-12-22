Губернатор Волгоградской области побывал на племзаводе в поселке Красный Октябрь

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-22T14:15:33+03:00

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Сегодня, 22 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в Палласовском районе, где посетил производственные площадки СПК «Красный Октябрь». На племзаводе выращивают коров и овец, которые очень востребованы как в России, так и в странах СНГ.

- В этом году общее поголовье достигло почти 20 тысяч голов. Кроме животноводства, хозяйство занимается производством продукции растениеводства — более четверти общей площади угодий занято кормовыми культурами, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В ближайшие два года на племзаводе построят орошаемый участок в полторы тысяч гектаров. Это позволит увеличить производство. Сейчас тут трудятся 250 человек, предприятие продолжает давать местным жителям рабочие места. А чтобы семьи не уезжали, в поселке строят новенькую школу на 340 детей. Уже в 2019-ом в ней прозвенит первый звонок.

- Мы комплексно рассматриваем эту территорию развития, - отметил Андрей Бочаров. - Учитывая, что сельхозпредприятие развивается очень активно, у нас появилась дополнительная возможность по увеличению здесь количества проживающих.

В обладминистрации отметили, что за последние пять лет на благоустройство населенных пунктов уже потратили 2 миллиарда рублей. Это более 500 проектов.