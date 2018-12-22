2018-12-22T14:15:33+03:00
Общество

Губернатор Волгоградской области побывал на племзаводе в поселке Красный Октябрь

Андрей Бочаров поставил новые задачи в сфере животноводства
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в Палласовском районе, где посетил производственные площадки СПК «Красный Октябрь». На племзаводе выращивают коров и овец, которые очень востребованы как в России, так и в странах СНГ.

- В этом году общее поголовье достигло почти 20 тысяч голов. Кроме животноводства, хозяйство занимается производством продукции растениеводства — более четверти общей площади угодий занято кормовыми культурами, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В ближайшие два года на племзаводе построят орошаемый участок в полторы тысяч гектаров. Это позволит увеличить производство. Сейчас тут трудятся 250 человек, предприятие продолжает давать местным жителям рабочие места. А чтобы семьи не уезжали, в поселке строят новенькую школу на 340 детей. Уже в 2019-ом в ней прозвенит первый звонок.

- Мы комплексно рассматриваем эту территорию развития, - отметил Андрей Бочаров. - Учитывая, что сельхозпредприятие развивается очень активно, у нас появилась дополнительная возможность по увеличению здесь количества проживающих.

В обладминистрации отметили, что за последние пять лет на благоустройство населенных пунктов уже потратили 2 миллиарда рублей. Это более 500 проектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде умер обгоревший на 95% пятиклассник
В центре Волгограда на пятиметровой глубине устранили течь на водопроводе
В Волжском разыскивают водителя, сбившего 80-летнюю женщину
МЧС: в Волгоградской области будет сильный гололед
Голосуем: волгоградцам предлагают выбрать название нового парка в пойме Царицы
В резко затормозившем трамвае упала и поранилась волгоградка
Под Волгоградом 20-летний парень ушел из дома и не вернулся
Волгоградские волонтеры ищут заботливых хозяев для пса без нижней челюсти
Полицейские поймали объявленного в федеральный розыск волгоградца
В Волгограде гастрономическую ярмарку устроят на площади Павших Борцов
Логопед из Камышина победила в конкурсе Воспитатели России
В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло
В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида
Как платить за вывоз мусора волгоградцам расскажут на семинарах
Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта
В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин
За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов
Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»