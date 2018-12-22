2018-12-22T12:40:47+03:00
Происшествия

В центре Волгограда на пятиметровой глубине прорвало 30-летний водопровод

Течь устраняли на пересечении 7-й Гвардейской и проспекта Ленина
Юлия Данильченко
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Фото "Концессия водоснабжения"Фото "Концессия водоснабжения"
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В пятницу, 21 декабря, в Центральном районе Волгограда случился прорыв водопровода на пересечении улицы 7-ой Гвардейской и проспекта Ленина. Силами коммунальщиков, которые постарались минимизировать ущерб потребителям, без воды осталась только одна многоэтажка, еще в семи домах напор был, но слабый.

Аварийная бригада выехала на место и приступила к работе. Труба 30-летней давности прохудилась в самом неудобном месте. Пришлось спиливать дерево, которое росло прямо над местом прорыва. Мешала и минусовая температура.

- Когда экскаватор смог добраться до поврежденного участка трубы на глубине 5 метров, то стало ясно – ситуация гораздо серьезнее, чем кажется. Старая чугунная труба диаметром 600 миллиметров просто переломилась. А сам перелом шел в очень неудобном месте – под магистралью диаметром 1000 миллиметров, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Но через несколько часов течь устранили, воду дали в десять вечера. Ограждения, которые поставили вокруг места прорыва, уберут в ближайшее время.

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