2018-12-22T12:13:27+03:00
Происшествия

В Волжском разыскивают водителя, сбившего 80-летнюю женщину

Мужчина скрылся с места ДТП
Юлия Данильченко
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Авария произошла 22 декабря в Волжском. Около часа дня 80-летняя женщина шла во дворе дома № 87 по улице Гвардейской. Она, как и положено, соблюдала ПДД – передвигалась по обочине.

В момент, когда пенсионерка была у магазина «Магнит», неизвестный автомобилист, сдавая назад, сбил ее. Видимо, просто не заметил. Но отвечать за несчастный случай побоялся и на всей скорости умчался с места ДТП, надеясь, что никто не станет его искать. даже "скорую" не вызвал. Но полицейские сейчас активно этим занимаются.

- С места ДТП водитель скрылся. В результате аварии женщина с травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Водитель разыскивается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Женшине оказали необходимую помощь.

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