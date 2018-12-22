2018-12-22T11:10:54+03:00
Происшествия

МЧС: в Волгоградской области будет сильный гололед

Спасатели напоминают жители региона о правилах безопасности
Юлия Данильченко
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Будьте предельно осторожны на улицах.Будьте предельно осторожны на улицах.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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По данным волгоградского ЦГМС в ближайшие сутки в Волгограде и области сохранятся неблагоприятные погодные условия. Сегодня, 22 декабря, с сохранением на 23-е число будет сильный гололед. Коммунальщики уже наготове.

- Дорожно-коммунальные службы в связи с неблагоприятным погодным прогнозом остаются в состоянии повышенной готовности, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

А сотрудники регионального МЧС предупреждают об элементарных правилах безопасности.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, не носите тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это увеличивает вероятность падения. Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем более не бегите, - рассказали спасатели.

И, конечно, в такую непогоду лучше отказаться от личного транспорта, отложить поездки по области. А при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112»!

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