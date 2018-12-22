2018-12-22T10:09:45+03:00
Общество

Голосуем: волгоградцам предлагают выбрать название нового парка в пойме Царицы

Из 500 присланных вариантов до финала дошли 10 самых ярких имен
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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Голосование стартовало сегодня, 22 декабря, и продлится до 29 числа. В канун Нового года власти озвучат окончательное решение и волгоградцы узнают, как же будет называться строящийся парк в пойме Царица.

Напомним, администрация предложила горожанам принять активное участие в выборе имени в будущем популярной зоны отдыха. На почту пришло порядка 500 вариантов, из которых выбрали ТОП-10 самых ярких и запоминающихся -Конкордия, Крутые берега, Молодёжный, Новая пойма, Прибрежный, Современник, Стрежень и Царицынский.

В мэрии отметили, что волгоградцы чаще предлагали названия, производные от названия реки - Царь-град, Царицыно, Царицынская ривьера, Царицынские сады.

- Другими популярными вариантами стали наименования, отражающие дореволюционную историю города. Так, волгоградцы хотели бы гулять в парке «Конкордия» - «в Царицыне был сад «Конкордия», который располагался у Астраханского моста и считался одним из самых популярных в городе», оставляли комментарии жители. Этот вариант как самый распространенный также вынесен на голосование, - рассказали КП-Волгоград в администрации города.

Когда реконструкцию зоны полностью закончат, здесь будет целый городок для отдыха и занятия спортом для детей и взрослых. Причем в разное время года. Уже в масленицу здесь появится ледовый каток и тюбинговый склон.

Проголосовать можно по ссылке.

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