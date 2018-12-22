2018-12-22T09:46:13+03:00
Происшествия

В резко затормозившем трамвае упала и поранилась волгоградка

Пешеход бросился на трамвайные пути, надеясь проскочить, чем спровоцировал несчастный случай
Юлия Данильченко
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ЧП случилось в пятницу, 21 декабря, на остановке площадь Возрождения в Волгограде. Около одиннадцати часов дня неизвестный так спешил перебежать дорогу, что буквально бросился под едущий в его направлении трамвай. Надеялся проскочить – и проскочил, но не благодаря скорости: водитель общественного транспорта успел среагировать и вовремя затормозить.

Хулиган так и скрылся, не узнав, что своим поступком спровоцировал несчастный случай.

- Наезда удалось избежать. Но в результате происшествия в салоне трамвая не удержалась на ногах не державшаяся за поручни пассажирка, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в МетроЭлектроТрансе, экипаж позвонил в «скорую», так как пострадавшей нужна была медицинская помощь. Приехавшие врачи осмотрели женщину и госпитализировали ее в больницу.

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