Под Волгоградом 20-летний парень ушел из дома и не вернулся

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-22T09:23:46+03:00

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20-летнего Юрия Конончука ищут в 12 декабря 2018 года – именно в тот день молодой человек ушел из дома в городе Михайловка и бесследно исчез. Родственники забили тревогу, ведь раньше Юрий никогда не пропадал без предупреждения на такой долгий период. К его поискам подключились волонтеры и полицейские, но пока результатов нет.

Как сообщают волонтеры «ВолгоСпас - поиск пропавших детей», Юрий был одет в джинсы, синий пуховик и черную шапку, а также кроссовки темного цвета. Внешность у молодого человека запоминающаяся: светлые волосы и выразительные серые глаза. Ростом он примерно 180 сантиметров.

Всех, кто располагает какой-либо информацией касательно местонахождения Юрия, просят обратиться к волонтерам по номеру +7(905) 3979456 или в полицию +7(937)7278696, 112, 02.