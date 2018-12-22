Полицейские поймали объявленного в федеральный розыск волгоградца

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-22T08:12:06+03:00

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28-летний мужчина по приеду в родной Волгоград и не думал, что его объявили в федеральный розыск. Но 20 декабря 2018 года сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по области надели на наручники и объяснили причины ареста.

Не найдя работу в городе-герое, мужчина решил уехать на заработки в Тюмень. Там снимал жилье, однако за несколько месяцев проживания так и не смог даже накопить на обратный билет. Недолго думая, он украл у хозяйки квартиры 8 тысяч рублей.

- Сделал это при помощи перевода наличных посредством мобильного банка. Обнаружив кражу денег, потерпевшая обратилась к стражам порядка. Подозреваемый покинул Тюмень и был объявлен в федеральный розыск. В ближайшее время задержанный будет передан инициатору розыска, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ему грозит реальный срок до двух лет.