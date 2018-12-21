В Волгограде гастрономическую ярмарку устроят на площади Павших Борцов

СЕГОДНЯ 20:55 2018-12-21T20:55:07+03:00

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До нового года осталось десять дней. Подготовка к главному празднику страны идет полным ходом. На площади Павших борцов в эту пятницу наконец-то нарядили елку. А к концу недели возле нее появятся деревянные домики. 28 ноября здесь откроется гастрономическая ярмарка. Волгоградцы смогут полакомиться свежей выпечкой, съесть кусок мяса, приготовленного на гриле, попробовать настоящий мед. Также обещают организаторы лотки с местными сувенирами и новогодними игрушками.

Ярмарка будет работать 28 декабря гастрономическая ярмарка будет работать с 14-00 до 19-00, 29 декабря – с 11-00 до 19-00, 31 декабря – с 12-00 до 19-00, 01 января – с 14-00 до 19-00, а со 2 по 7 января – с 12.00–19.00.

Кстати, 28 же начнутся праздничные мероприятия возле главной елки города, заработает «Резиденция Деда Мороза». Он вместе с помощниками будет встречать детвору.