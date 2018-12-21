2018-12-21T20:26:52+03:00
Общество

Логопед из Камышина победила в конкурсе Воспитатели России

Она разработала авторскую методику работы с детьми-инвалидами
Екатерина МАЛИНИНА
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Победительницы разработали собственные методики для детей. Фото: администрация Волгоградской областиПобедительницы разработали собственные методики для детей. Фото: администрация Волгоградской области
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В Москву на конкурс профессионального мастерства «Воспитатели России» отправились шесть волгоградцев. И все показали себя на высоком уровне. А логопед из Камышина получила диплом лауреата в номинации . «Лучший воспитатель-профессионал организации инклюзивного образования».

Елена Кожина разработала свою методику работы с детьми инвалидами. Она использует артикуляционную, зрительную, пальчиковую гимнастику точечный массаж, логоритмику, кинезиологические тренировки. И это все вместе с личностно-ориентированном подходе дает великолепный результат.

Кстати, еще один педагог выбился в лидеры. Воспитатель Центра развития ребенка №12 Советского района Волгограда Елена Орлова получила вторе место за «Игровую телестудию». С помощью «эфиров» и репортажей она помогает формированию у детей навыков общения. Женщина рассказала жюри о своем методе в стихах.

Кстати, волгоградки вышли в лидеры среди 400 претендентов. Они получили дипломы и ценный призы.

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