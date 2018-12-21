В этом году число жителей Волгограда наконец-то выросло

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-21T16:43:55+03:00

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Не секрет, что в последние годы Волгоград стремительно терял своих жителей: люди уезжали в другие города и регионы в поисках лучшей жизни. А в этом году, впервые за последние лет пять, численность волгоградцев выросла. По данным Волгоградстата, В январе-октябре 2018-го в Волгограде зафиксирован миграционный прирост населения (число прибывших превысило число выбывших на 797 человек).

В этом году в областной центр переехало на 3098 человек или на 18,8% больше, чем в 2017-м. Благодаря этому миграционная убыль (-625 человек в январе-октябре 2017-го) сменилась приростом, - говорят «КП-Волгоград» в ведомстве.

В большей степени пополняется численность Волгограда за счет приезжих к нам из стран СНГ (как называют эксперта, за счет внешней миграции). Из в числе прибывших 59,6%. Остальные 40,4% переехали в наш областной центр из других регионов России. Кроме того, в Волгоград переезжает молодежь из районов области.

- Внутрирегиональный миграционный прирост в январе-октябре 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза и составил 2058 человек, - уточняют в Волгоградстате.