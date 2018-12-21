В Волгограде разыскивают пропавшую без вести девушку-инвалида

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-21T16:22:45+03:00

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Полиция Советского района Волгограда и родственники пропавшей без вести Натальи Черновой до сих пор не теряют надежду и ждут хороших новостей. Хотя с момента ее пропажи прошел уже месяц. 30-летняя волгоградка ушла из дома на прогулку еще 22 ноября. С тех пор от нее никаких известий. Возможно девушка нуждается в медицинской помощи, она имеет 2-ю группу инвалидности.

Поиски продолжаются. Поэтому в ГУ МВД по региону еще раз публикуют приметы «потеряшки»:

девушке на вид 25 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волос темно-русый, стрижка короткая.

была одета: в куртку желтого цвета, брюки коричневого цвета, кофту желтого цвета, кроссовки коричневого цвета.

Наталья Чернова пропала еще 22 ноября.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить информацию по телефонам: 93-76-26; 46-00-07 или 02, - обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.