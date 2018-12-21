2018-12-21T15:52:08+03:00
Общество

Не выдержала и два года: улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде покрылась ямами после ремонта

Чиновники через суд заставили подрядчика устранить дефекты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На устранение дефектов подрядчику дали месяц.На устранение дефектов подрядчику дали месяц.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Улицу 40 лет ВЛКСМ, расположенную в Красноармейском районе Волгограда, ремонтировали в 2016-м году. Работы выполняло МУП ДСЭР Советского района Волгограда. Но уложенный асфальт, как оказалось, не выдержал и двух лет эксплуатации. Весной 2018-го специалисты МУ «Комдорстрой» (которое выступало заказчиком на ремонт данной улицы) проверили состояние отремонтированного объекта и ужаснулись. Асфальт вдоль трамвайных рельс от проспекта Сталинграда до улицы Мачтозаводская разрушен, на проезжей части ямы (примерно площадью 50 квадратных метров), по дороге видны поперечные трещины (почти 300 погонных метров - от разворотного кольца троллейбуса до поворота на трассу М-6). Эксперты все эти дефекты зафиксировали в акте обследования. Данный акт подписали и представители подрядной организации. Прошло лето, а затем и осень, а МУП ДСЭР Советского района Волгограда так и не устранило недочеты в рамках гарантийного ремонта, как гласит контракт.

Комдорстрою ничего не оставалось делать, как обратиться в суд. Арбитражный суд Волгоградской области, ознакомившись с материалами дела, удовлетворил требования заказчика и обязал МУП ДСЭР Советского района Волгограда в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда за счет собственных средств устранить перечисленные в акте дефекты по улице 40 лет ВЛКСМ.

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