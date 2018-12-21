2018-12-21T15:33:24+03:00
Общество

В режиме готовности: бороться со снегопадом на волгоградские трассы выйдут 160 спецмашин

На выходных в Волгоградской области ожидают снег с дождем
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
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В выходные - 22 и 23 декабря - Волгоградскую области, судя по прогнозам синоптиков, заметет. Как уточняют в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль трасс, в Волгоградской и Ростовской областях ожидаются снег с дождем, местами туман при переходе температуры воздуха от плюсовых показателей к минусу. То есть сначала выпадет снег, потом он арстает, а потом вся эта «каша» замерзнет. Дорожники уже перевели свои подразделения в режим повышенной готовности.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы вывести на дороги 469 единиц техники в пяти подведомственных регионах. В Волгоградской области в частности на дороги готовы выйти 159 спецмашин, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме.

Дорожники просят водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не создавать препятствий для работы техники.

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