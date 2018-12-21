За год зарплаты волгоградцев выросли почти на десять процентов

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-21T15:05:59+03:00

Правда, до среднероссийского уровня мы еще не дотягиваем

Изменить размер текста: A A

Статистика - вещь упрямая, с цифрами, как говорят, не поспоришь. А именно она уверяет, что за минувший год (с января по октябрь 2018-го) в Волгоградской области поднялись не только цены, но и зарплаты. За этот год волгоградцы стали зарабатывать на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такие данные «КП-Волгоград» приводят специалисты Волгоградстата.

В частности, среднемесячная начисленная заработная плата волгоградцев в этом году составила 29623 рубля.

Впрочем, эксперты не скрывают, что реальная зарплата (рассчитанная с учетом поднявшихся за год потребительских цен) увеличилась все-таки меньше - на 6,4% (по отношению к реальной зарплате за январь-октябрь 2017-го).

С такими темпами волгоградцам, конечно, еще далеко шагать до всероссийского уровня. Так, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата по России в сентябре 2018-го составила 41 774 рубля.