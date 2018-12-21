2018-12-21T14:31:36+03:00
Происшествия

Астраханцу, взявшему в заложницы 13-летнюю падчерицу, дали восемь лет «строгача»

Мужчина приставил нож к девочке и требовал миллион рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил астраханца Ильдара Арюкова к восьми годам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. Такой жестокий вердикт мужчина получил за то, что взял в заложницы свою 13-летнюю падчерицу.

Эта жуткая история произошла в Астрахани на улице Софьи Перовской6 апреля 2017-го. В тот день Арюков напился и решил потребовать выкуп за девочку. Он заперся с ней в квартире и заявил, что отпустит лишь тогда, когда ему передадут 1 миллион рублей, пистолет, два автомата и боеприпасы. Для пущей убедительности он вышел с ребенком на балкон и приставил ей нож к горлу, демонстрируя твердые намерения убить девочку в случае чего.

Благодаря умелым совместным действиям сотрудников МЧС и полиции заложницу удалось освободить, а астраханца заковать в наручники. На суде он полностью признал свою вину.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - уточнили в пресс-службе окружного военного суда.

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