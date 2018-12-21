2018-12-21T14:11:14+03:00
Общество

Волгоградские спасатели и пожарные подвели итоги года

Совещание прошло в администрации области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Завершили сбор вручением грамот и наград.Завершили сбор вручением грамот и наград.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Пожарные, спасатели и все ведомства, задействованные в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 21 декабря подвели итоги 2018 года и обозначили задачи на 2019 год. Совещание прошло в администрации Волгоградской области. «Мероприятия по предупреждению ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на воде, запланированные на 2018 год, были выполнены в полном объеме, - отметил вице-губернатор Евгений Харичкин.

Главными событиями года, в том числе и в плане обеспечения безопасности, стали 75-летие Победы в Сталинградской битве и чемпионат мира по футболу. 21 район области ликвидировал последствия весеннего паводка. В Волгограде заработал комплекс «Безопасный город», во всей области региона - единый номер «112» для вызова экстренных служб.

- В 2019 году также запланирована модернизация региональной системы централизованного оповещения населения, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк, за год пожарные ликвидировали более 2,5 тысяч пожаров. На воде поймали более 1300 нарушителей, им выписали более 553 тысяч рублей штрафа.

Этой зимой первоочередной задачей станет обеспечение безопасности на дорогах и подготовка к очередному паводку. Усилят и профилактику для предупреждения пожаров, которые только в ноябре 2018 года унесли десятки жизней.

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