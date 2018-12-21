Волгоградским судьям с нового года поднимут зарплаты

СЕГОДНЯ 13:56 2018-12-21T13:56:55+03:00

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От волгоградцев часто можно услышать: мол, цены растут, тарифы поднимают, а зарплаты - нет. Это не совсем правда. Вот, например, у работников аппаратов мировых судей уже с 1 января 2019-го вырастут размеры должностных окладов. Такое постановление сегодня, 21 декабря, приняли депутаты Волгоградской областной думы на своем заседании.

- Должностные оклады вырастут от 7,4 до 9 процентов у помощников мировых судей, а также у секретарей судебного заседания и судебного участка, - уточняют в пресс-службе облдумы.

При этом подчеркнули, что именно низкая зарплата и большая загруженность у работников этого ведомства привели к высокой текучести кадров на судебных участках.

- Вопрос давно назрел. Мы неоднократно говорили о том, что надо повышать зарплаты работникам судебных участков, - отметил заместитель председателя Волгоградской областной Думы Сергей Горняков. - Сегодня решение принято. Оклады специалистам повысятся уже с нового года.