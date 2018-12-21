Бюджет Волгограда 2019: 1,3 миллиарда на дороги, 13 миллионов на дворы и 2 миллиона на мэра

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-21T13:34:53+03:00

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Депутаты городской Думы на внеочередном заседании 21 декабря приняли в рекордные сроки блок из 32 вопросов и ушли зимние каникулы. В том числе во втором и окончательном чтении утвердили бюджет Волгограда на 2019 год. Главный финансовый документ будет бездефицитным: доходы и расходы равны 18,2 миллиарда рублей. Почти 90% расходной части пойдет на финансирование в рамках муниципальных и ведомственных программ. В том числе 10,8 миллиардов рублей заложили на социальную сферу.

В бюджете Волгограда 2019 года более 9 миллиардов заложили на образование, из них 4,2 миллиарда рублей – на общее образование, 3,8 миллиарда - на детские сады, в том числе реконструкцию садика в поселке Горная Поляна и детсада №246 в Советском районе. На дополнительное образование выделили 626,9 миллиона рублей. 157,2 миллиона рублей - на молодежную политику, в том числе на путевки в детские лагеря - 46,8 миллиона.

433,7 миллиона рублей пойдет на библиотеки, театры, концертные организации и дома культуры. 389,7 миллиона рублей - на физкультуру и спорт. На лечение, отлов и содержание безнадзорных животных выделят почти 5 миллионов рублей. А вот глава города Волгограду обойдется в 2,2 миллиона в год.

1,3 миллиарда рублей потратят на дороги, 950 миллионов – на транспорт и более 1,5 миллиарда – на жилищно-коммунальное хозяйство. Также 1,056 миллиарда выделили на реконструкцию Центральной набережной Волгограда, где появятся фонтаны, амфитеатр и наземный переход. Еще 738 миллионов пойдет на уплату процентов по муниципальному долгу.

- Сохранены все социальные обязательства. Продолжится финансирование масштабных инфраструктурных проектов, - сообщили «КП-Волгоград» в гордуме.