2018-12-21T12:16:45+03:00
Общество

В волгоградской полиции сменились сразу два руководителя отделов

В Главке продолжаются кадровые перестановки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После смены руководства в полиции Волгограда один за другим меняются и начальники на местах - в отделах. Сегодня, 21 декабря, сменилось еще два руководителя: в отделе полиции №4 Центрального района Волгограда и в отделе Новониколаевского района.

Отдел полиции №4 Волгограда возглавил подполковник полиции Олег Сергиенко. До этого он работал в отделе МВД по Светлоярскому району с 2017-го. А вообще в органах внутренних дел он служит с 1999 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности следователя, а затем оперуполномоченного уголовного розыска.

- Прежний руководитель этого отдела подполковник полиции Александр Юрин продолжит службу в Управлении угрозыска Главка, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На должность начальника по Новониколаевскому району назначен подполковник полиции Роман Рогов. До этого он был заместителем в этом же отделе. В органах внутренних дел служит с 1994 года. Имеет три высших образования. Начинал службу с должности инспектора группы лицензионно-разрешительной работы, позже состоял в различных должностях подразделения уголовного розыска. С 2003 по 2018 год работает в отделении МВД России по Нехаевскому району.

- Бывший начальник отделения Юрий Усов уволен из ОВД в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии, - сообщают в ГУ МВД по региону.

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