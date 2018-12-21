2018-12-21T11:02:44+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорели два человека

Личности погибших устанавливают
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Деревянный дом сгорел за пару часов, спасти людей уже не удалось.Деревянный дом сгорел за пару часов, спасти людей уже не удалось.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Опять пожар в жилом доме, и снова огонь унес жизни двоих волгоградцев. Трагедия произошла сегодня утром, 21 декабря, в хуторе Кругловка Нехаевского района Волгоградской области.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера примерно в четыре часа утра. Очевидцы сообщили, что горит частный дом в хуторе, и не исключено, что внутри остались люди.

- К месту ЧП в кратчайшие сроки прибыли подразделения 45-ой пожарно-спасательной части. Пожар вспыхнул в деревянном доме, и к моменту прибытия спасателей уже все здание было охвачено огнем. Даже кровля рухнула, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Полтора часа пожарные боролись с огнем, и только к половине шестого утра удалось потушить возгорание. Окончательно ликвидировали все очаги только к половине восьмого утра. На пепелище спасатели обнаружили тела двух человек. А пока правоохранители устанавливают личности погибших, эксперты ГУ МЧС по региону, выясняют причины, которые привели к трагедии.

Волгоградские спасатели еще раз ПРИЗЫВАЮТ людей строго соблюдать правила пожарной безопасности!

Помните, что основными причинами пожаров в жилье является пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, в том числе и при курении, а также при пользовании электрооборудования и несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании печей.

В случае пожара звоните «101».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В волгоградской полиции сменились сразу два руководителя отделов
Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с тремя погибшими
За год природные парки Волгоградской области посетили 18 тысяч туристов
10-летний ребенок попал под колеса иномарки в Камышине
Депутаты увеличили волгоградцам штрафы за костры в жару
Волгоградцам советуют договариваться с Дедом Морозом письменно
Под Волгоградом в горящем бараке чуть не погиб мужчина
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФО
Под Волгоградом иномарка виляла по дороге, пока не рухнула в овраг
В волгоградских поликлиниках создадут зональные онкоцентры
Волгоградцы тратят на ЖКХ больше, чем на мясо
Новогодний Волжский: звездное небо, светодинамический фонтан и 3D-елка
На волгоградца, спилившего шесть уникальных дубов, завели уголовное дело
Астраханские пограничники поймали азербайджанца-педофила
В Волгограде на проезде Дорожников водитель фуры потерял киоск, который вез
Мельчают: иностранный поклонник выманил у астраханки 18 тысяч рублей