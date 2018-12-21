Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорели два человека

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-21T11:02:44+03:00

Деревянный дом сгорел за пару часов, спасти людей уже не удалось. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Опять пожар в жилом доме, и снова огонь унес жизни двоих волгоградцев. Трагедия произошла сегодня утром, 21 декабря, в хуторе Кругловка Нехаевского района Волгоградской области.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера примерно в четыре часа утра. Очевидцы сообщили, что горит частный дом в хуторе, и не исключено, что внутри остались люди.

- К месту ЧП в кратчайшие сроки прибыли подразделения 45-ой пожарно-спасательной части. Пожар вспыхнул в деревянном доме, и к моменту прибытия спасателей уже все здание было охвачено огнем. Даже кровля рухнула, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Полтора часа пожарные боролись с огнем, и только к половине шестого утра удалось потушить возгорание. Окончательно ликвидировали все очаги только к половине восьмого утра. На пепелище спасатели обнаружили тела двух человек. А пока правоохранители устанавливают личности погибших, эксперты ГУ МЧС по региону, выясняют причины, которые привели к трагедии.

Волгоградские спасатели еще раз ПРИЗЫВАЮТ людей строго соблюдать правила пожарной безопасности!

Помните, что основными причинами пожаров в жилье является пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, в том числе и при курении, а также при пользовании электрооборудования и несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании печей.

В случае пожара звоните «101».