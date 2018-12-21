2018-12-21T10:51:23+03:00
Происшествия

Полиция Волгограда ищет очевидцев аварии с тремя погибшими

Смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Смертельная авария по вине женщины-водителя иномарки произошла 13 сентября. Кто был очевидцем отзовитесь.Смертельная авария по вине женщины-водителя иномарки произошла 13 сентября. Кто был очевидцем отзовитесь.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Следователи ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области уже несколько месяцев расследуют смертельное ДТП, которое произошло в Иловлинском районе. 13 сентября, примерно в 4 часа утра на трассе Р - 22 «Каспий» столкнулись «Фольксваген Пассат» и «ВАЗ-210740». Столкнулись лоб в лоб. Отечественную легковушку смяло так, что выжить в ней у пассажиров просто не было шансов. На месте в «семерке» от полученных травм погибли водитель и два пассажира.

По данным следователей, женщина-водитель «Фольксвагена» (госномер В 719 СМ 134 регион), направляясь из Волгограда в сторону Тамбова, вылетела на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и именно она спровоцировала аварию. На нее уже завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Но для окончательного заключения нужны еще свидетели данной аварии.

Поэтому в сотрудники волгоградской полиции обращаются ко всем, кто был очевидцем этого происшествия, с просьбой прийти в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области (Волгоград, улица Голубинская, 5, кабинет № 35 к старшему следователю Купцовой Светлане Александровне, тел. 8-904-756-24-53) для дачи показаний.

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