За год природные парки Волгоградской области посетили 18 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-21T10:25:20+03:00

Все больше популярностью пользуются сплавы по рекам и зеленые стоянки

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В этом году Волгоградскую область посетили просто рекордное число туристов. Конечно, прежде всего, за это надо сказать спасибо мундиалю. Но не только. В последние годы все большую популярность набирают, например, агротуры, сплавы по рекам и отдых на зеленых стоянках в природных парках области. За 2018-й год наши парки посетили более 18 тысяч туристов, и не только из Волгограда, но и из Питера, Москвы, Тамбовской, Ростовской, Курской, Омской и других областей.

Самым популярным у туристов была «Волго-Ахтубинская пойма», в силу своей близости к Волгограду. Экскурсии парка посетили почти 3 тысячи человек

- Далее по популярности следуют такие уникальные природные объекты, как озеро Эльтон, валуны-великаны в парке «Нижнехоперский», Столбичи и Щербаковская балка в парке «Щербаковский», самые высокие в Европе меловые горы в «Донском», ландшафтные комплексы в «Усть-Медведицком», - рассказывают «КП-Волгоград» в облкомприроды.

Востребованными стали и новые направления - агротуры, в которых туристы могли прочувствовать себя фермерами и приобрести экологически чистую продукцию.

За год в волгоградских природных парках провели более двух десятков полевых школ и обучающих семинаров.